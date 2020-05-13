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В Україні вже близько півмільйона безробітних - Петрашко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Безробіття в Україні за результатами 2020 року очікується на рівні 9,4%. Наразі налічується 486 764 особи, які мають статус безробітних. Про це на засіданні уряду України заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

В Україні вже близько півмільйона безробітних - Петрашко

"Коротко про оперативну ситуацію на ринку праці: графік показує, що у нас на даний момент статус безробітних отримують 486 764 особи. З них 197 тисяч зареєструвались з 12 березня", - сказав Петрашко.

З його слів, побоювання урядовців про те, що кількість безробітних буде збільшуватись, враховуючи епідемію коронавірусу - справджуються.

"Щодо прогнозів по результатам 2020 року: згідно методології міжнародної організації охорони праці, рівень безробіття складе 9,4%, що є суттєвим ростом з 8,2% у попередньому році", - додав міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кабмін прогнозує зростання безробітних цього року до 9,4%.

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