В Україні вже близько півмільйона безробітних - Петрашко

"Коротко про оперативну ситуацію на ринку праці: графік показує, що у нас на даний момент статус безробітних отримують 486 764 особи. З них 197 тисяч зареєструвались з 12 березня", - сказав Петрашко.

З його слів, побоювання урядовців про те, що кількість безробітних буде збільшуватись, враховуючи епідемію коронавірусу - справджуються.

"Щодо прогнозів по результатам 2020 року: згідно методології міжнародної організації охорони праці, рівень безробіття складе 9,4%, що є суттєвим ростом з 8,2% у попередньому році", - додав міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кабмін прогнозує зростання безробітних цього року до 9,4%.