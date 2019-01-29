В Украине определили самую трудолюбивую область
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В перечень с наибольшим количеством отработанного рабочего времени штатными работниками в прошлом году чаще всего попадала Днепропетровская область - 10 месяцев и Киев - 11 месяцев. Больше всего отработанного рабочего времени имели штатные работники в столице в ноябре - 158 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
По статистическим данным, больше всего отработанного рабочего времени имели штатные работники:
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- в январе - город Киев (149 часов), Днепропетровская область (147);
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- в феврале - город Киев (145), Харьковская область (143);
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- в марте - город Киев (153), Днепропетровская область (151);
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- в апреле - город Киев (141), Днепропетровская область (141);
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- в мае - город Киев (146), Днепропетровская и Запорожская области (145);
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- в июне - город Киев (138), Херсонская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области (136);
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- в июле - город Киев (138), Днепропетровская область (138);
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- в августе - Запорожская (141), Днепропетровская области (140);
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- в сентябре - город Киев, Херсонская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области (140);
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- в октябре - город Киев (157), Днепропетровская и Харьковская области (155);
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- в ноябре - город Киев (158), Волынская область (156);
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- в декабре - город Киев (145), Днепропетровская область (144).
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Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.
Напомним, в Украине назвали наиболее хлопотный месяц на работе.