В Украине определили самую трудолюбивую область

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 88257 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104355 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139503 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137148 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132658 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126594 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165025 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. В перечень с наибольшим количеством отработанного рабочего времени штатными работниками в прошлом году чаще всего попадала Днепропетровская область - 10 месяцев и Киев - 11 месяцев. Больше всего отработанного рабочего времени имели штатные работники в столице в ноябре - 158 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

По статистическим данным, больше всего отработанного рабочего времени имели штатные работники:

  • в январе - город Киев (149 часов), Днепропетровская область (147);
  • в феврале - город Киев (145), Харьковская область (143);
  • в марте - город Киев (153), Днепропетровская область (151);
  • в апреле - город Киев (141), Днепропетровская область (141);
  • в мае - город Киев (146), Днепропетровская и Запорожская области (145);
  • в июне - город Киев (138), Херсонская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области (136);
  • в июле - город Киев (138), Днепропетровская область (138);
  • в августе - Запорожская (141), Днепропетровская области (140);
  • в сентябре - город Киев, Херсонская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области (140);
  • в октябре - город Киев (157), Днепропетровская и Харьковская области (155);
  • в ноябре - город Киев (158), Волынская область (156);
  • в декабре - город Киев (145), Днепропетровская область (144).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Напомним, в Украине назвали наиболее хлопотный месяц на работе.

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