В Україні назвали найбільш заклопотаний місяць на роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Минулого року штатні працівники в Україні мали найбільше відпрацьованого робочого часу у листопаді. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За статистичними даними, у листопаді 2018 року штатні працівники в Україні відпрацювали 153 години. Дещо менше - 152 години - українці працювали у жовтні. На третьому місці серед найбільш заклопотаних на роботі місяців - березень з 148 робочими годинами.
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Найбільш "розслабленим" у плані роботи було літо. Найменша кількість робочих годин у штатних працівників в Україні торік була у липні - 131 година. У червні - 133 робочі години, у серпні - 135 робочих годин.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Нагадаємо, експерти НБУ зазначили, що на ВЕФ у Давосі "прощупали" ідею 4-денного робочого тижня.