В Україні визначили найпрацьовитішу область
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. До переліку з найбільшою кількістю відпрацьованого робочого часу штатними працівниками торік найчастіше потрапляла Дніпропетровська область - 10 місяців та місто Київ - 11 місяців. Найбільше ж відпрацьованого робочого часу мали штатні працівники у столиці в листопаді - 158 годин. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За статистичними даними, найбільше відпрацьованого робочого часу мали штатні працівники:
-
- у січні - місто Київ (149 годин), Дніпропетровська область (147);
-
- у лютому - місто Київ (145), Харківська область (143);
-
- у березні - місто Київ (153), Дніпропетровська область (151);
-
- у квітні - місто Київ (141), Дніпропетровська область (141);
-
- у травні - місто Київ (146), Дніпропетровська та Запорізька області (145);
-
- у червні - місто Київ (138), Херсонська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області (136);
-
- у липні - місто Київ (138), Дніпропетровська область (138);
-
- у серпні - Запорізька (141), Дніпропетровська області (140);
-
- у вересні - місто Київ, Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області (140);
-
- у жовтні - місто Київ (157), Дніпропетровська та Харківська області (155);
-
- у листопаді - місто Київ (158), Волинська область (156);
-
- у грудні - місто Київ (145), Дніпропетровська область (144).
-
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Нагадаємо, в Україні назвали найбільш заклопотаний місяць на роботі.