В Україні визначили найпрацьовитішу область

КИЇВ. 29 січня. УНН. До переліку з найбільшою кількістю відпрацьованого робочого часу штатними працівниками торік найчастіше потрапляла Дніпропетровська область - 10 місяців та місто Київ - 11 місяців. Найбільше ж відпрацьованого робочого часу мали штатні працівники у столиці в листопаді - 158 годин. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.