В Украине отмечают 74-ю годовщину освобождения от нацистов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня в Украине отмечают 74-ю годовщину освобождения страны от нацистских оккупантов, сообщает УНН.
В частности, с праздником украинцев поздравил Президент Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.
"74 года прошло со дня изгнания нацистских оккупантов из Украины. Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, который бы не утратила родных во время нацистского нашествия и оккупации. Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора - каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников. Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений - свободное будущее Украины и всего европейского континента", - говорится в сообщении.
Кроме того, с этой годовщиной поздравил украинцев и премьер-министр Владимир Гройсман, который отметил, что "ценой чрезвычайных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных "освободителей".
Добавим, что в ходе изгнания нацистских оккупантов из Украины силами четырех Украинских фронтов, которые насчитывали более 2,3 млн. человек, в январе 1943 - октябре 1944 были проведены ряд наступательных операций.
Завершилось изгнание нацистских оккупантов из Украины полным вытеснением венгерских и немецких войск с западного региона нынешней Украины - Закарпатья, которое произошло в результате осуществления советскими соединениями Четвертого и Первого Украинских фронтов Восточно-Карпатской наступательной операции. 27 октября 1944 был освобожден Ужгород, 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О праздновании в 2018 году Дня Достоинства и Свободы".