В Україні відзначають 74-ту річницю визволення від нацистів

Зокрема, зі святом українців привітав Президент Петро Порошенко на свої сторінці у мережі Facebook.

“74 роки минуло від дня вигнання нацистських окупантів з України. Ця дата назавжди залишиться у пам’яті всього народу, адже немає в Україні родини, яка би не втратила рідних під час нацистської навали і окупації. Ціною неймовірних зусиль, ціною мільйонів життів нам вдалося зупинити агресора — кожен клаптик нашої землі рясно политий кров’ю наших захисників. Вічна шана і пам’ять тим, хто віддав свої життя за майбутнє прийдешніх поколінь — вільне майбутнє України та всього європейського континенту”, — йдеться у повідомлені.

Крім того, з цією річницею привітав українців і прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який зазначив, що “ціною надзвичайних, нелюдських зусиль українці змогли вижити у таких умовах та звільнити власну землю від чергових “визволителів”.

Додамо, що у ході вигнання нацистських окупантів з України силами чотирьох Українських фронтів, які налічували понад 2,3 млн. осіб, протягом січня 1943 — жовтня 1944 було проведено низку наступальних операцій.

Завершилося вигнання нацистських окупантів з України повним витісненням угорських та німецьких військ із найзахіднішого регіону теперішньої України — Закарпаття, яке відбулося в результаті здійснення радянськими з’єднаннями Четвертого та Першого Українських фронтів Східно-Карпатської наступальної операції. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи”.