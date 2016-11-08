В Украине в октябре инфляция выросла до 12,4% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине в октябре потребительская инфляция выросла до 12,4%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.
По информации Госстатистики, в октябре (по сравнению с сентябрем) инфляция составила 2,8%, а с начала года (октябрь к декабрю) - 9,4%.
При этом, в январе-октябре этого года потребительские цены выросли на 14,3%, относительно аналогичного периода 2015 года.
Как отметили в ведомстве, в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в стране выросли на 4,9% по сравнению с октябрем 2015 года, а в течение месяца (по сравнению с сентябрем) - на 1,8%.
Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий в прошлом месяце увеличилась на 14,2%, а в течение месяца - на 2,2%.
Кроме того, цены на одежду и обувь в октябре выросли на 8,1% и 2,5% соответственно.