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В Украине в октябре инфляция выросла до 12,4% - Госстатистики

В Украине в октябре инфляция выросла до 12,4% - Госстатистики

Киев • УНН

 • 8430 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине в октябре потребительская инфляция выросла до 12,4%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.

По информации Госстатистики, в октябре (по сравнению с сентябрем) инфляция составила 2,8%, а с начала года (октябрь к декабрю) - 9,4%.

При этом, в январе-октябре этого года потребительские цены выросли на 14,3%, относительно аналогичного периода 2015 года.

Как отметили в ведомстве, в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в стране выросли на 4,9% по сравнению с октябрем 2015 года, а в течение месяца (по сравнению с сентябрем) - на 1,8%.

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий в прошлом месяце увеличилась на 14,2%, а в течение месяца - на 2,2%.

Кроме того, цены на одежду и обувь в октябре выросли на 8,1% и 2,5% соответственно.

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