В Україні у жовтні інфляція зросла до 12,4% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні у жовтні споживча інфляція зросла до 12,4%, порівнянно з аналогічним місяцем минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, у жовтні (порівнянно до вересня) інфляція становила 2,8%, а з початку року (жовтень до грудня) – 9,4%.
При цьому, у січні-жовтні цього року споживчі ціни зросли на 14,3%, відповідно до аналогічного періоду 2015 року.
Як зазначили у відомстві, у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в країні зросли на 4,9% порівнянно з жовтнем 2015 року, а протягом місяця (відповідно до вересня) – на 1,8%.
Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів минулого місяця збільшилася на 14,2%, а протягом місяця – на 2,2%.
Крім того, ціни на одяг та взуття у жовтні зросли на 8,1% і 2,5% відповідно.