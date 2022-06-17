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В Украине в 2022 году от укусов змей пострадало 26 человек

В Украине в 2022 году от укусов змей пострадало 26 человек

Киев • УНН

 • 497743 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. По состоянию на 14 июня в Украине зарегистрировано 26 обращений за медицинской помощью, связанной с поражением змеиным ядом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Детали

Как отмечается, среди пострадавших четыре ребенка до 17 лет и десять женщин. Обращения поступали из Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, Полтавской и Черновицкой областей. Летальных случаев зарегистрировано не было. В то время как по состоянию на 31 мая 2022 года было зафиксировано 8 случаев укусов змей.

В частности, за аналогичный период 2021 года было зафиксировано 24 обращения через укусы змей, из них шестеро детей до 17 лет и семь женщин, а в 2020 году — 11 обращений, из них четыре ребенка до 17 лет и пять женщин.

“Змеи в нашей стране активны с апреля до октября, больше всего шансов встретить их — в апреле — мае, во время брачного периода. Второй пик — осенью, в сентябре. В этом году холодная весна и военные действия внесли свои коррективы. Однако наступает летняя горячая пора, и именно в это время змеи наиболее активны”, — говорится в сообщении.

Местами обитания змей являются опушки, лесные поляны, лесополосы, поросшие кустарником овраги и балки, степные склоны с кустарниками. В солнечный день они могут выгреваться на тропе, на пнях.

Чтобы не стать жертвой ядовитых змей, следует быть осмотрительными и соблюдать простые правила:

· Выбирайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в обувь.

· Проверяйте место привала. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или бревно — пошарить или постучите палкой, палкой и т.д., чтобы напугать змею.

· Не касайтесь руками непроверенных предметов, лучше пользоваться палкой. Змеи часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или поваленными стволами деревьев.

· Не делайте резких движений и не приближайтесь. Если увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет, или без резких движений отойти в сторону. Тем более не пытайтесь поймать или убить змею. Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.

Что делать, если вас укусила змея

· Нужно как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь. Ведь укусы опасны именно осложнениями, которые могут после них возникнуть.

Если транспортировка в больницу занимает много времени, следует оказать домедицинскую помощь пострадавшему:

· Обеспечьте спокойствие и минимум движений;

· Давайте много воды;

· Место укуса обработайте антисептиком;

· Снимите с пораженной конечности одежду, украшения, обувь;

· Дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

· Приложите к ране лед, обмотанный тканью;

· В случае транспортировки зафиксируйте пораженную конечность;

· Не высасывайте яд — это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;

· Не накладывайте жгут;

· Не прижигайте рану;

· Не можно употреблять алкоголь.

Украинские Национальные Новости

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