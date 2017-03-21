В Украине в этом году будет построено 13 кардиоцентров - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Украине в этом году будет построено 13 кардиологических центров. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с городскими, поселковыми и сельскими головами в рамках заседания правления Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы делаем и локальные программы поддержки. В этом году хотим построить вместе с вами 13 кардиоцентров по всей стране ", - сказал он.
По словам В.Гройсмана, в этих центрах будут оказывать квалифицированную помощь людям, которые имеют болезни сердца.
Также он напомнил, что с 1 апреля начинается масштабная программа предоставления бесплатных лекарств украинским гражданам.
Как сообщал УНН, В.Гройсман ранее отметил, что на создание 10 центров по лечению сердечно-сосудистых заболеваний достаточно 150 млн грн .