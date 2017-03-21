В Україні цього року буде збудовано 13 кардіоцентрів – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні цього року буде побудовано 13 кардіологічних центрів. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з міськими, селищними та сільськими головами у рамках засідання правління Асоціації міст України, передає кореспондент УНН.
“Ми робимо і локальні програми підтримки. У цьому році хочемо побудувати спільно з вами 13 кардіоцентрів по всій країні”, — сказав він.
За словами В.Гройсмана, у цих центрах надаватимуть кваліфіковану допомогу для людей, які мають хворобу серця.
Також він нагадав, що з 1 квітня розпочинається масштабна програма надання безкоштовних ліків українським громадянам.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман раніше зазначив, що на створення 10 центрів з лікування серцево-судинних захворювань достатньо 150 млн грн.