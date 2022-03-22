В Украине создали сайт для помощи с гуманитарными грузами

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"Важная новость - создан онлайн-инструмент для всех, кто может и хочет помочь с гуманитарными грузами для Украины. Только за две минувших недели в наше государство поступило уже более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений - еще больше, еще больше возможностей, еще больше работы. Поэтому, чтобы максимально упростить процесс, создан сайт help.gov.ua", - сказал Зеленский.

На сайте можно узнать, как купить, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

"Это для каждого, кто хочет приобщиться. Для каждого, кто может помочь. В Украине и во всем мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", - добавил он.

Напомним

В Украине создали сайт о том, как действовать в случае обнаружения неразорванных боеприпасов.