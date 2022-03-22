В Украине создали сайт для помощи с гуманитарными грузами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что создан сайт для тех, кто хочет и может помогать с гуманитарными грузами. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении вечером 22 марта, передает УНН.
Цитата
"Важная новость - создан онлайн-инструмент для всех, кто может и хочет помочь с гуманитарными грузами для Украины. Только за две минувших недели в наше государство поступило уже более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений - еще больше, еще больше возможностей, еще больше работы. Поэтому, чтобы максимально упростить процесс, создан сайт help.gov.ua", - сказал Зеленский.
На сайте можно узнать, как купить, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.
"Это для каждого, кто хочет приобщиться. Для каждого, кто может помочь. В Украине и во всем мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", - добавил он.
Напомним
В Украине создали сайт о том, как действовать в случае обнаружения неразорванных боеприпасов.