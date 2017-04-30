В Украине сегодня ожидается теплая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На выходных в большинстве областей Украины будет преобладать высокое атмосферное давление, сухая воздушная масса и комфортная температура воздуха, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В течение дня ожидается 18-24 ° тепла. В западных областях существенно похолодает, днем до 8-14 ° тепла тепла.
Ночью в Украине столбики термометров будут колебаться в пределах 6-13 ° тепла, на западе местами 3-8 ° тепла.
В западной части временами дождь, местами гроза, температура ночью 8-13 °, днем 14-19 °, на Волыни и Львовщине 10-15 °.
На остальной территории без осадков, лишь на Житомирщине и Винниччине днем отдельные кратковременные дожди с грозами; температура ночью 5-10 °, днем 20-25 °, на побережье морей 13-18 °.
Ветер южный с переходом в западных областях на северо-западный 5-10 м / с.
В западных областях деятельности атмосферного фронта приведет кратковременные дожди, возможно с грозами.