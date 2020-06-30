В Украине разгружают пятый танкер с нефтью для Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. "Укртранснафта" 30 июня начала разгружать пятый танкер с нефтью для Беларуси. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
"Разгружаем пятый танкер с нефтью для Беларуси. Судно доставило 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light", - информирует пресс-служба.
Сообщается, что после разгрузки нефть будут транспортировать по нефтепроводу "Одесса - Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на Мозырский НПЗ (Беларусь).
Напомним, предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".