В Україні розвантажують п’ятий танкер з нафтою для Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. “Укртранснафта” 30 червня почала розвантажувати п’ятий танкер з нафтою для Білорусі. Про це інформує у Facebook пресслужба НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.
“Розвантажуємо п’ятий танкер з нафтою для Білорусі. Судно доставило 85 тис. тонн нафти сорту Azeri Light”, — інформує пресслужба.
Повідомляється, що після розвантаження нафту транспортуватимуть нафтопроводом “Одеса — Броди” та однією з двох гілок магістрального нафтогону “Дружба” на Мозирський НПЗ (Білорусь).
Нагадаємо, надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ “Укртранснафта” та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”.