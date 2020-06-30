В Україні розвантажують п’ятий танкер з нафтою для Білорусі

“Розвантажуємо п’ятий танкер з нафтою для Білорусі. Судно доставило 85 тис. тонн нафти сорту Azeri Light”, — інформує пресслужба.

Повідомляється, що після розвантаження нафту транспортуватимуть нафтопроводом “Одеса — Броди” та однією з двох гілок магістрального нафтогону “Дружба” на Мозирський НПЗ (Білорусь).

Нагадаємо, надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ “Укртранснафта” та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”.