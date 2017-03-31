В Украине ранними зерновыми засеяли более половины запланированных площадей

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115517 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174172 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127705 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123505 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116320 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106411 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107456 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Украине ранними зерновыми засеяли более половины запланированных площадей

В Украине ранними зерновыми засеяли более половины запланированных площадей

Киев  •  УНН

 • 16355 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 31 марта во всех регионах Украины посеяно 1,2 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 51% от запланированных под эти культуры 2402 тыс. га. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

В частности, в разрезе культур посеяно:
- яровой пшеницы - 76 тыс. га, или 40% к прогнозу (190 тыс. га)
- ярового ячменя - 819 тыс. га, или 47% к прогнозу (1728 тыс. га);
- овса - 80 тыс. га, или 39% к прогнозу (208 тыс. га)
- гороха - 241 тыс. га, или 87% к прогнозу (276 тыс. га).

Также начато сев сахарной свеклы (посеяно 7 тыс. га) и подсолнечника (посеяно 26 тыс. га).

Озимые зерновые культуры под урожай 2017 продолжают весеннюю вегетацию на площади 7,1 млн га (из посеянных 7,2 млн га). Лестницы озимого рапса получены на площади 882 тыс. Га (с посеянных 899 тыс. Га).

По оперативным данным областей, в сельскохозяйственных предприятиях в наличии имеется 1,0 млн тонн питательных веществ минеральных удобрений (105% к заявке).

Как сообщал УНН, аграриям позволили вернуть средства сэкономленные в результате спецрежима налогообложения.

Украинские Национальные Новости

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