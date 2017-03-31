В Украине ранними зерновыми засеяли более половины запланированных площадей

В частности, в разрезе культур посеяно:

- яровой пшеницы - 76 тыс. га, или 40% к прогнозу (190 тыс. га)

- ярового ячменя - 819 тыс. га, или 47% к прогнозу (1728 тыс. га);

- овса - 80 тыс. га, или 39% к прогнозу (208 тыс. га)

- гороха - 241 тыс. га, или 87% к прогнозу (276 тыс. га).

Также начато сев сахарной свеклы (посеяно 7 тыс. га) и подсолнечника (посеяно 26 тыс. га).

Озимые зерновые культуры под урожай 2017 продолжают весеннюю вегетацию на площади 7,1 млн га (из посеянных 7,2 млн га). Лестницы озимого рапса получены на площади 882 тыс. Га (с посеянных 899 тыс. Га).

По оперативным данным областей, в сельскохозяйственных предприятиях в наличии имеется 1,0 млн тонн питательных веществ минеральных удобрений (105% к заявке).

Как сообщал УНН, аграриям позволили вернуть средства сэкономленные в результате спецрежима налогообложения.