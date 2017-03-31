В Україні ранніми зерновими засіяли більше половини запланованих площ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 31 березня в усіх регіонах України посіяно 1,2 млн га ранніх зернових та зернобобових культур, що складає 51% від запланованих під ці культури 2402 тис. га. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
Зокрема, у розрізі культур посіяно:
- ярої пшениці - 76 тис. га, або 40% до прогнозу (190 тис. га);
- ярого ячменю – 819 тис. га, або 47% до прогнозу (1728 тис. га);
- вівса – 80 тис. га, або 39% до прогнозу (208 тис. га);
- гороху – 241 тис. га, або 87% до прогнозу (276 тис. га).
Також розпочато сівбу цукрових буряків (посіяно 7 тис. га) та соняшнику (посіяно 26 тис. га).
Озимі зернові культури під урожай 2017 р. продовжують весняну вегетацію на площі 7,1 млн га (з посіяних 7,2 млн га). Сходи озимого ріпаку отримано на площі 882 тис. га (із посіяних 899 тис. га).
За оперативними даними областей, у сільськогосподарських підприємствах в наявності є 1,0 млн тонн поживних речовин мінеральних добрив (105% до заявки).
Як повідомляв УНН, аграріям дозволили повернути кошти зекономлені в результаті спецрежиму оподаткування.