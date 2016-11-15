В Украине частные медучреждения является основным фундаментом для работающей системы профилактики онкозаболеваний

В частности, в Минздраве признают отсутствие системных шагов, направленных на профилактику онкологических проблем у населения. При этом, добавляют, что лечить болезни всегда сложнее и дороже, чем предупреждать их.

Народные депутаты профильного комитета ВРУ, погоджаючись с этим утверждением, утверждают, что профилактика и скрининги онко - это то, что страны Запада давно сделали приоритетом в свой работе.

Сами же врачи по этому поводу неустанно подчеркивают, что вылечить рак, который диагностирован на ранней стадии возможно, и современные методы лучевой терапии, позволяют гарантировать пациенту при таких условиях еще долгую и полноценную жизнь.

О том, кто и как сегодня работает над профилактикой онко в стране, и стоит пациентам ждать системные изменения в этом направлении, УНН пообщался с врачом-рентгенологом, специалистом по лечению онкологии различных локаций, заведующим амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимиром Тихоновым.

Господин Владимир, как вы считаете, существует ли в Украине система профилактики онкозаболеваний?

Системы в прямом смысле этого слова, к сожалению, не существует. Все те примеры, можно вспомнить о работе государства в направлении профилактики онкозаболеваний - это все "обломки" еще советской медицины.

Системной работы на уровне Минздрава и государства в целом на сегодняшний день не ведется. Отсутствует единая, разработана, утверждена и контролируемая программа действий, первичное звено медицинской помощи не обеспечена онкологами, работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленны выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой.

Системно работают частные медицинские учреждения, например программа семейного скрининга, разработанной в Клинике Спиженко. Но такая деятельность к привлечению к ранней диагностике рака происходит за счет медицинского учреждения, обусловливает дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто стремится быть здоровым.

Надо создать условия для того, чтобы появился социальный спрос на здоровье, который, к сожалению, сегодня почти отсутствует

На сегодня Министерство здравоохранения работает над рядом мероприятий, которые будут внедряться на замену государственным программам лечения онкологических заболеваний, при которых истекает срок действия. То есть, в ведомстве отмечают, что планируется сделать ставку на профилактику онкозаболеваний, что требует значительно меньших финансовых затрат, чем лечение. Соответствуют предлагаемые министерством шаги европейской практике?

Перед тем, как продолжить, надо отметить - со стороны министерства задекларировано "работу над изменениями", "работу над развитием", ни о каких реальных шагах - не идет. Если взять мировой опыт, то он доказал, что лучшее лечение рака - это его профилактика. Но профилактику нельзя инициировать "сверху", как приказ по министерству. Надо создать условия для того, чтобы появился социальный спрос на здоровье, который, к сожалению, сегодня почти отсутствует.

С точки зрения государственных финансов, то лечение одного больного раком III-й или IV-й стадии обойдется бюджету дороже, чем десятки тех, кому программа раннего выявления рака помогла вовремя начать лечение. А еще экономические аспекты, в которых надо учитывать вклад в экономику пациента, поборол заболевания и полностью вернулся к нормальной жизни.

По вашему мнению, то можно считать рациональными планы министерства в этом направлении?

Повторюсь, никаких планов со стороны Минздрава на рассмотрение ни специалистам, ни широкой общественности пока не предоставлялись. Поэтому можем только строить предположения.

Современная диагностика рака требует, как минимум, КТ, МРТ, и маммографии. К сожалению, качество и состояние диагностического оборудования, которое установлено в большинстве медицинских учреждений, мягко говоря, не соответствует современным стандартам

Если речь будет идти о создании системы профилактики рака в виде методических рекомендаций - это потерянное время, деньги и жизни тех, кому рак будет диагностирован на поздних стадиях.

Если речь идет о планах создания системы раннего диагностирования рака (а это единственный эффективный путь борьбы показателей снижения смертности и повышения продолжительности жизни пациентов в стране, доведенный мировой практикой) - это хороший знак.

Но если вся система раннего выявления сведется к финансированию со стороны государства обязательных профосмотров на базе государственных медицинских учреждений - эффект от такой деятельности будет очень мал.

Современная диагностика рака требует, как минимум, КТ, МРТ, и маммографии. К сожалению, качество и состояние диагностического оборудования, которое установлено в большинстве медицинских учреждений, мягко говоря, не соответствует современным стандартам. Поэтому базисом для реально работающей системы предупреждения заболеваемости раком могут выступить только частные медицинские учреждения. Но готов, и имеет финансовые и административные возможности МОЗ обеспечить прозрачную работу такой системы? Надеюсь, что ответ на этот вопрос мы получим.

Что делать гражданам, пока заработает система профилактики заболеваний в Украине как на частном, так и на государственном уровне?

Каждый должен самостоятельно отвечать за свою жизнь, и жизнь членов своей семьи. Но еще роль государства - обеспечить такую ​​возможность и сделать ее доступной. На сегодня примеры, когда люди самостоятельно, по собственному усмотрению и за свой счет переходят от парадигмы "что-то болит, еще немного подожду - и к врачу, если же не пройдет" к новому уровню отношения к собственной жизни "я так здоров, что хочу заранее узнать о возможных неполадках в организмы, чтобы пролечить их эффективнее и дешевле ".

Такие люди - это показывает программа семейного скрининга в нашей Клинике Клиника Спиженко, - ред.). И таких людей с каждым годом все больше. Мы помогаем всем, кто обращается к нам. Но сделать такой шаг без помощи - крайне трудно. Поэтому роль государства очень важна. Будем ждать реальных действий от Минздрава.