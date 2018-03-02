В Украине презентовали новый электромобиль Tesla

В США продажи начались еще с декабря, а в ЕС стартуют в июле этого года. Владельцы автосалона электромобилей уверяют, что пока это единственная модель в Украине.

"В Украине такой электромобиль стоит 79 тыс. долларов. Мы ожидаем, что в этом году машина станет бюджетной для Европы и Америки и более-менее доступной для Украины, и должна в конце года стоить 35 тыс. долларов", - отметил директор автосалона "ElectroCars" Александр Кравцов.

Корреспонденты УНН проверили, действительно ли новый электромобиль такой привлекательный и даже посидели за рулем. Подробнее смотрите на видео.