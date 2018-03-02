В Україні презентували новий електромобіль Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Києві відбулася перша презентація найновішого автомобіля компанії Tesla – Model 3, передає УНН.
У США продажі почалися ще з грудня, а у ЄС стартуватимуть у липні цього року. Власники автосалону електромобілів запевняють, що поки це єдина модель в Україні.
“В Україні такий електромобіль коштує 79 тисяч доларів. Ми чекаємо, що в цьому році машина стане бюджетною для Європи та Америки і більш-менш доступною для України, і має в кінці року коштувати 35 тисяч доларів”, — зазначив директор автосалону “ElectroCars” Олександр Кравцов.
Кореспонденти УНН перевірили, чи насправді новий електромобіль такий привабливий і навіть посиділи за кермом. Детальніше дивиться у відео.