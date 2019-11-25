В Украине подорожали все виды мяса - АМКУ

Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, в АМКУ сообщили, что средние потребительские цены на тушку курицы в течение 2017 года подорожали на 33%, в течение 2018 года — на 9%.

“Итак, средняя цена за 1 килограмм тушки куриной в 2017 году составляла 48,58 грн, а в 2018 году — 56,18 грн”, — сообщили в Комитете.

Кроме того, подорожали средние потребительские цены на свинину: на протяжении 2017 года — на 45%, в течение 2018 года — на 10%.

“Итак, средняя цена за 1 килограмм свинины в 2017 году составляла а 94,92 грн, а в 2018 году — 113,08 грн”, — отметили в АМКУ.

Также, выросли в цене потребительские цены на говядину: в 2017 году — на 28%, а в 2018 году — на 9%, от 101,88 грн до 122,63 грн за кг продукта.

По итогам анализа данных Госстатистики в Комитете сделали вывод, что цены на свинину и говядину как в 2017 году, так и в 2018 году были примерно вдвое выше, чем цены на тушку куриную.

“Итак, для приобретения мяса свинины конечному потребителю в 2018 году необходимо было потратить вдвое больше, чем при покупке аналогичного объема мяса куриного. В свою очередь для приобретения аналогичного объема мяса говядины потребителю необходимо было потратить на 118% больше, чем на мясо куриное”, — резюмировали в АМКУ.

Ранее в Ассоциации “Союз птицеводов” посчитали, какие факторы повлияли на подорожание курятины в 2017 году. Речь идет о:



рост цен на корма на 17%;



рост цен на коммунальные услуги на 10%;



рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%;



повышение заработных плат в секторе более чем на 25%;



обесценивания национальной валюты по отношению к евро более чем на 20% (а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, закупаемого преимущественно в европейских производителей).



В то же время, напомним, курятина сегодня остается самым дешевым мясным продуктом в Украине.