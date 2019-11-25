В Україні подорожчали усі види м'яса – АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Протягом останніх двох років в Україні подорожчали усі види м’яса, повідомляє Антимонопольний комітет України, передає УНН.
Посилаючись на дані Державної служби статистики, в АМКУ поінформували, що середні споживчі ціни на тушку курки протягом 2017 року подорожчали на 33 %, протягом 2018 року — на 9 %.
“Отже, середня ціна за 1 кілограм тушки курячої у 2017 році становила 48,58 грн, а в 2018 році — 56,18 грн”, — повідомили у Комітеті.
Крім того, подорожчали середні споживчі ціни на свинину: протягом 2017 року — на 45 %, протягом 2018 року — на 10 %.
“Отже, середня ціна за 1 кілограм свинини у 2017 році становила а 94,92 грн, а в 2018 році — 113,08 грн”, — зазначили в АМКУ.
Також, зросли в ціні споживчі ціни на яловичину: у 2017 році — на 28 %, а протягом 2018 року — на 9 %, від 101,88 грн до 122,63 грн за кг продукту.
За підсумком аналізу даних Держстатистики у Комітеті зробили висновок, що ціни на свинину та яловичину як у 2017 році, так і в 2018 році були приблизно вдвічі вищими, ніж ціни на тушку курячу.
“Отже, для придбання м’яса свинини кінцевому споживачу у 2018 році необхідно було витратити удвічі більше, ніж для придбання аналогічного обсягу м’яса курячого. У свою чергу для придбання аналогічного обсягу м’яса яловичини споживачу необхідно було витратити на 118 % більше, ніж на м’ясо куряче”, — резюмували в АМКУ.
Раніше в Асоціації “Союз птахівників” порахували, які чинники вплинули на здорожчання курятини в 2017 році. Йдеться, зокрема, про:
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- зростання цін на корми на 17%;
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- зростання цін на комунальні послуги на 10%;
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- зростання цін на паливно-мастильні матеріали на 30%;
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- підвищення заробітних плат в секторі більш ніж на 25%;
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- знецінення національної валюти щодо євро більш ніж на 20% (а це прямий вплив на вартість ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, обладнання, що закуповується переважно в європейських виробників).
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Водночас, нагадаємо, курятина на сьогодні залишається найдешевшим м’ясним продуктом в Україні.