В Украине подешевели курятина, масло и сахар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало мониторинг цен на продукты питания, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра Тараса Высоцкого.
По данным министерства, по состоянию на 15 мая, подешевели курятина (-3%), сливочное масло (-1%) и сахар (-1%).
Остальные продукты подорожали. Больше всего - яйца.
Напомним, в I квартале 2020 года крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") увеличила производство еще на 4% и снизила цену продукции на 11%.
Цена на украинскую курятину ниже на треть от европейской.