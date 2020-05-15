В Україні подешевшали курятина, масло та цукор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило моніторинг цін на продукти харчування, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку заступника міністра Тараса Висоцького.
За даними міністерства, станом на 15 травня подешевшали курятина (-3%), вершкове масло (-1%) і цукор (-1%).
Решта продуктів здорожчала. Найбільше - яйця.
Нагадаємо, у I кварталі 2020 року найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") збільшила виробництво ще на 4% і знизила ціну продукції на 11%.
Ціна на українську курятину нижча на третину від європейської.