В Україні подешевшали курятина, масло та цукор

За даними міністерства, станом на 15 травня подешевшали курятина (-3%), вершкове масло (-1%) і цукор (-1%).

Решта продуктів здорожчала. Найбільше - яйця.

Нагадаємо, у I кварталі 2020 року найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") збільшила виробництво ще на 4% і знизила ціну продукції на 11%.

Ціна на українську курятину нижча на третину від європейської.