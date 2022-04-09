В Украине начался "Пушкинопад": в Тернополе демонтировали памятник русскому поэту

Детали

Как сообщили в городском совете, в Тернополе провели работы по демонтажу памятника поэту, писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Ранее решение о демонтаже принял исполнительный комитет.

Как отмечает городской голова Сергей Надал: "Преступления русских против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все российское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю".

Напомним

7 апреля памятник Пушкину демонтировали в Мукачево.