В Україні почався "Пушкінопад": у Тернополі демонтували пам’ятник російському поету

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Як повідомили у міській раді, у Тернополі провели роботи з демонтажу пам’ятника поету, письменнику Олександру Сергійовичу Пушкіну. Раніше рішення про демонтаж ухвалив виконавчий комітет.

Як зазначає міський голова Сергій Надал: "Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику".

Нагадаємо

7 квітня пам’ятник Пушкіну демонтували у Мукачеві.