В Україні почався "Пушкінопад": у Тернополі демонтували пам’ятник російському поету
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Як відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал, демонтувати потрібно все російське, передає УНН із посиланням на міську раду Тернополя.
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Як повідомили у міській раді, у Тернополі провели роботи з демонтажу пам’ятника поету, письменнику Олександру Сергійовичу Пушкіну. Раніше рішення про демонтаж ухвалив виконавчий комітет.
Як зазначає міський голова Сергій Надал: "Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику".
Нагадаємо
7 квітня пам’ятник Пушкіну демонтували у Мукачеві.