В Украине планируют перевести Службы занятости на аутсорсинг - Милованов

"Служба занятости - вместо 2500 различных ЦОВов и предприятий мы их переведем на аутсорс. И не будем создавать стимулы для предприятий, может доплачивать предприятиям, за обучение по повышению квалификации", - сказал Милованов, рассказывая о планах Минэкономики после 2020 года.

Напомним, согласно проекту нового Трудового кодекса, сверхурочные работы не ограничены, как и основания, по которым можно привлечь к ним. Доплата за такую работу, а также на праздники и выходные - 20%, а не 100%, как сейчас.