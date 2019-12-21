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В Україні планують перевести Служби зайнятості на аутсорс – Милованов

В Україні планують перевести Служби зайнятості на аутсорс – Милованов

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує у середньостроковій перспективі перевести Служби зайнятості в Україні на аутсорс. Про це заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

"Служба зайнятості - замість 2,5 тисяч різних ЦОВів і підприємств ми їх переведемо до аутсорсу. І не будемо створювати стимули для підприємств, може доплачувати підприємствам, за навчання за підвищення кваліфікації", - сказав Милованов, розповідаючи про плани Мінекономіки після 2020 року.

Нагадаємо, відповідно до проекту нового Трудового кодексу, понаднормові роботи необмежені, як і підстави, за якими можна залучити до них. Доплата за таку роботу, а також на свята та вихідні ― 20%, а не 100%, як нині.

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