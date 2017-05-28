В Украину приедет делегация представителей государств-участников ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. С 28 по 31 мая 2017 года в Украине будет находиться делегация постоянных представителей государств-участников ОБСЕ в Вене с целью ознакомления с состоянием урегулирования конфликта в и вокруг Украины, в т.ч. ситуацией на линии разграничения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, а также деятельностью Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.
"Постоянные представители посетят также районы вблизи линии разграничения на Донбассе, в частности Краматорск и Славянск, где ознакомятся с работой регионального отделения СММ, ходом реализации гуманитарных проектов для внутренне перемещенных лиц, масштабами разрушений в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями гражданской инфраструктуры и жилых районов , а также неопровержимыми доказательствами непосредственного участия России в военных действиях на Донбассе ", - говорится в сообщении.
Отмечают, что в ходе визита состоятся встречи делегации с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, руководством Верховной Рады и Администрации Президента Украины, представителями гражданского общества.
Как сообщал УНН, ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировала шесть пострадавших среди гражданского населения , один из которых погиб.