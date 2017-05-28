В Україні перебуватиме делегація представників держав-учасниць ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. З 28 по 31 травня 2017 року в Україні перебуватиме делегація постійних представників держав-учасниць ОБСЄ у Відні з метою ознайомлення із станом врегулювання конфлікту в та навколо України, у т.ч. ситуацією на лінії розмежування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, а також діяльністю Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, передає УНН з посиланням на сайт Уряду.
“Постійні представники відвідають також райони поблизу лінії розмежування на Донбасі, зокрема м.Краматорськ та Слов’янськ, де ознайомляться з роботою регіонального відділення СММ, ходом реалізації гуманітарних проектів для внутрішньо переміщених осіб, масштабами руйнувань внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями цивільної інфраструктури та житлових районів, а також неспростовними доказами безпосередньої участі Росії у військових діях на Донбасі,” — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що в ході візиту відбудуться зустрічі делегації з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, керівництвом Верховної Ради й Адміністрації Президента України, представниками громадянського суспільства.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ минулого тижня зафіксувала шість постраждалих серед цивільного населення, один з яких загинув.