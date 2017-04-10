В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ночью 11 апреля в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3° С. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской гидрометеорологический центр.