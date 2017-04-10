В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ночью 11 апреля в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3° С. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской гидрометеорологический центр.
По прогнозам синоптиков, также ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5° С.
Как сообщал УНН 5 апреля, штормовое предупреждение объявили в Закарпатье.
30 марта штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили на Закарпатье.
25 марта сообщалось, что в Карпатах сохранится лавинная опасность.