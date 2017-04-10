В Україні оголошено штормове попередження через заморозки

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вночі 11 квітня в Україні, крім західних та більшості північних областей, вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3° С. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічний центру.

За прогнозами синоптиків, також вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні грунту та місцями у повітрі очікуються заморозки 0-5° С.

Як повідомляв УНН 5 квітня, штормове попередження оголосили на Закарпатті.

30 березня штормове попередження через посилення вітру оголосили на Закарпатті.

25 березня повідомлялося, що у Карпатах збережеться лавинна небезпека.

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