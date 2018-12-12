В Украине ожидается снег с дождем, гололедица и туман
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня и завтра, 12 и 13 декабря, на территории Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается мокрый снег, сильные осадки в виде дождя, гололед и туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий: 12 мая в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см;
Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.
13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.
В Киеве и Киевской области утром 12 декабря туман, видимость 200-500 м.