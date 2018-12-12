В Україні очікується сніг з дощем, ожеледиця та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні та завтра, 12 та 13 грудня, на території України очікується різке погіршення погодних умов. Очікується мокрий сніг, сильні опади у вигляді дощу, ожеледиця та туман. Про це повідомляє УНН із посиланням на УкрГідрометцентр.
Так, 12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов: 12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см;
Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу;
13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.
В Києві та Київській області вранці 12 грудня туман, видимість 200-500 м.