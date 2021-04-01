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В Украине не нужно повышать пенсионный возраст - Лазебная

В Украине не нужно повышать пенсионный возраст - Лазебная

Киев  •  УНН

 • 20976 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине нужно сегодня говорить о повышении пенсионного возраста из-за слишком низкой продолжительности жизни людей на пенсии. Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я именно не поддерживаю повышение пенсионного возраста, но я хочу поправить вас ... это не повышение пенсионного возраста, это завершение 10-летнего периода постепенного повышения пенсионного возраста для женщин с 2011 года. По пол года в год повышался пенсионный возраст для женщин, и вот с 1 апреля 2021 года завершается этот период, выровненный пенсионный возраст для мужчин и женщин. Я считаю, что не нужно сегодня говорить в Украине о повышении пенсионного возраста только потому, что у нас еще слишком низкая продолжительность жизни людей на пенсии”, — рассказала Лазебная.

По ее словам, когда Украина достигнет европейских показателей — возможно, тогда можно об этом будет говорить.

“А сегодня — нет. Сегодня нужно повышать пенсии”, — добавила она.

Дополнение

С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин — до 60 лет. Это повышение предусмотрено законодательством, принятым еще в 2011 году.

С 1 марта в Украине началась индексация пенсий. Увеличение выплат мало достигать 11%, или в среднем 300 грн. Повышение пенсий касается более 8 млн пенсионеров.

При этом Пенсионный фонд уже с начала этого года “дотационный”. Как исследовали аналитики, потому что ПФУ уже в январе недосчитался поступлений от ЕСВ, был вынужден снова брать ссуды у Госказначейства для финансирования незапланированного дефицита, и больше, чем может вернуть. Так, в первом месяце года ПФ не вернул Госказначейству 3 млрд грн займа. По данным Госказначейства, на 1 марта 2021 года долг Пенсионного фонда перед ним достигал 65,818 млрд грн, из которых 3,739 млрд грн — по займам 2021 года, тогда как на начало года общий долг составил 62 млрд грн.

Финансовая самодостаточность Пенсионного фонда в 2021 году, указывают аналитики, будет зависеть от качества его бюджета. И со времени введения очередной индексации пенсий в 2021 году. Чем раньше произойдет индексация, тем больше, как отмечается, будут риски роста “дыры” в бюджете Фонда.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 17 февраля. Объем ассигнований из госбюджета на выплаты пенсий, надбавок и повышений и дефицита ПФУ пока достигает 195,3 млрд грн, из которых 21,7 млрд грн направлено на покрытие дефицита средств Фонда (в бюджете Фонда на 2020 год — 38,45 млрд гривен).

К слову, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий меньше — 172,57 миллиарда гривен. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

И даже при таких цифрах дефицит Пенсионного фонда в прошлом году достиг 13 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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