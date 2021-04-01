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В Україні не потрібно підвищувати пенсійний вік – Лазебна

В Україні не потрібно підвищувати пенсійний вік – Лазебна

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в Україні не потрібно сьогодні говорити про підвищення пенсійного віку через занизьку тривалість життя людей на пенсії. Про це вона заявила в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я саме не підтримую підвищення пенсійного віку, але я хочу поправити вас...це не підвищення пенсійного віку, це завершення 10-річного періоду поступового підвищення пенсійного віку для жінок з 2011 року. По пів року за рік підвищувався пенсійний вік для жінок, і ось з 1 квітня 2021 року завершується цей період, вирівняний пенсійний вік для чоловіків та жінок. Я вважаю, що непотрібно сьогодні говорити в Україні про підвищення пенсійного віку тільки через те, що у нас ще занизька тривалість життя людей на пенсії”, — розповіла Лазебна.

За її словами, коли Україна досягне європейських показників — можливо, тоді можна про це буде говорити.

“А сьогодні — ні. Сьогодні потрібно підвищувати пенсії”, — додала вона.

Доповнення

З 1 квітня підвищується пенсійний вік для жінок — до 60 років. Це підвищення передбачено законодавством, ухваленим ще у 2011 році.

З 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Збільшення виплат мало сягати 11%, або в середньому 300 грн. Підвищення пенсій стосується більш ніж 8 млн пенсіонерів.

При цьому Пенсійний фонд вже з початку цього року “дотаційний”. Як дослідили аналітики, через те, що ПФУ вже у січні недорахувався надходжень від ЄСВ, був змушений знову брати позички в Держказначейства для фінансування незапланованого дефіциту, і більше, аніж може повернути. Так, у першому місяці року ПФ не повернув Держказначейству 3 млрд грн позики. За даними Держказначейства, на 1 березня 2021 року борг Пенсійного фонду перед ним сягав 65,818 млрд грн, з яких 3,739 млрд грн — за позиками 2021 року, тоді як на початок року загальний борг становив 62 млрд грн.

Фінансова самодостатність Пенсійного фонду в 2021 році, вказують аналітики, залежатиме від якості його бюджету. Та від часу запровадження чергової індексації пенсій у 2021 році. Чим раніше відбудеться індексація, тим більшими, як зауважується, будуть ризики зростання “діри” в бюджеті Фонду.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 17 лютого. Обсяг асигнувань з Держбюджету на виплати пенсій, надбавок та підвищень та дефіциту ПФУ наразі сягає 195,3 млрд грн, з яких 21,7 млрд грн спрямовано на покриття дефіциту коштів Фонду (у бюджеті Фонду на 2020 рік — 38,45 млрд гривень).

До слова, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій менше — 172,57 мільярда гривень. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

І навіть при таких цифрах дефіцит Пенсійного фонду торік сягнув 13 млрд грн.

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