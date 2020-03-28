В Украине нет локального протокола для лечения больных на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине уже более 300 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, но локального протокола их лечения до сих пор нет, сообщает УНН.
Отсутствие локального протокола означает то, что нет единой системы лечения больных.
Каждая страна, с приходом пандемии, разрабатывала свой собственный протокол, основываясь на опыте своём и других стран.
Так, например, в протоколе лечения Италии указано, что пациентам с осложнениями можно назначать препарат от ревматоидного артрита, который хоть и не имеет показаний при коронавирусе, все же доказал свою эффективность.
Что касается Украины, то на данный момент используется протокол ВОЗ, который не включает в себя опыт стран.
Более того, подготовку протоколов центральная власть перебросила на места - главврачам больниц. И хорошо, если в больнице окажется инфекционист, которые сможет прописать протокол для лечения не до конца изученного вируса. А если нет?
Отсутствие единого протокола для украинских врачей сеет панику и хаос в регионах. Помимо отсутствия медпрепаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты, врачи в полной растерянности ввиду отсутствия маршрутизации пациентов.
Только сейчас Верховная Рада задумалась над тем, чтобы лечить коронавирус препаратами, в инструкциях которых не указаны прямые показания к этому вирусу (ведь препаратов от него нет). Но проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусного заболевания COVID-19" зарегистрирован только 27 марта. И когда его проголосуют - неизвестно.
При этом, сам законопроект позиционирует себя как протокол, что в свою очередь означает, что любые изменения в него, например, дополнение эффективными препаратами, будут ожидать как минимум сбора народных депутатов, прохождения комитетов, голосования и подписи Президента. Вместо того, чтобы оперативно вносить изменения в протокол Минздрава.
Тем временем, поступающие в украинские больницы пациенты на коронавирус лечатся наугад.
Дальше больше. По "медреформе Супрун", с 1 апреля, как раз на период пика эпидемии, учёные-инфекционисты, которые сейчас консультируют в опорных больницах, больше не смогут этого делать, ведь доступ в клиники им будет закрыт.