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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине наполовину уменьшилось количество субсидиантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В I полугодии 2018 года субсидии назначено 2 млн 667 тыс. домохозяйств, что на 54,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, передает УНН со ссылкой на Госстат.

В Украине наполовину уменьшилось количество субсидиантов

“В январе-июле 2018 года назначены субсидии 2 млн 667 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 54,9%”, — говорится в сообщении.

Количество обращений за субсидиями в январе-июле также уменьшилось. В частности за помощью обратилось 4 млн 72,7 тыс. домохозяйств, что на 40,1% меньше, чем в январе-июле прошлого года.

В I полугодии 596,5 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 0,1%.

Напомним, средний размер субсидии в июле 2018 года уменьшился на 28,8% и составил 103,9 грн.

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