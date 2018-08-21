В Україні наполовину зменшилась кількість субсидіантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У І півріччі 2018 року субсидії призначено 2 млн 667 тис. домогосподарств, що на 54,9% менше, ніж у відповідному періоді минулого року, передає УНН з посиланням на Держстат.
“У січні—липні 2018 року призначено субсидії 2 млн 667 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2017 року кількість таких домогосподарств зменшилась на 54,9%”, — сказано у повідомленні.
Кількість звернень за субсидіями у січні—липні також зменшилась. Зокрема за допомогою звернулось 4 млн 72,7 тис. домогосподарств, що на 40,1% менше, ніж у січні—липні попереднього року.
У І півріччі 596,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Кількість таких домогосподарств порівняно з відповідним періодом 2017 року зменшилася на 0,1%.
Нагадаємо, середній розмір субсидії у липні 2018 року зменшився на 28,8% і становив 103,9 грн.