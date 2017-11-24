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В Украине накоплено 5 млрд тонн опасных отходов

В Украине накоплено 5 млрд тонн опасных отходов

Киев  •  УНН

 • 10492 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Согласно официальной статистике, в Украине накоплено 5 млрд тонн опасных отходов. Значительная часть из них хранится в ненадлежащем состоянии, создавая экологическую угрозу. Об этом говорится в Стратегии обращения с отходами до 2030 года, опубликованной в "Урядовом курьере", передает УНН.

Общий объем накопления опасных отходов составляет 5 млрд тонн, а текущие затраты на их удаления и хранения - около 600 млн грн.

Особую группу опасных отходов составляют непригодные и запрещенные к использованию химические средства защиты растений. Их остаток на начало 2017 составлял, по официальным данным, около 8, 5 тыс тонн ", - говорится в документе.

При этом, отмечается, что страна не имеет соответствующей инфраструктуры и мощностей для их накопления и обезвреживания.

"В Украине существует около 300 накопителей опасных отходов, которые построены без надлежащего технического защиты и стали источником опасности регионального масштаба. Оборудованы хранилища для хранения и установки для их обезвреживания имеют отдельные субъекты хозяйствования", - говорится в документе.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит им лишить лицензий псевдоутилизаторив токсичных отходов.

Как сообщал УНН, по словам эксперта Косоуров, 90% утилизаторов ядохимикатов не выдержат проверок после снятия моратория.

Украинские Национальные Новости

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