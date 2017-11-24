В Україні накопичено 5 млрд тонн небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Згідно офіційної статистики, в Україні накопичено 5 млрд тонн небезпечних відходів. Значна частина з них зберігається у неналежному стані, створюючи екологічну загрозу. Про це йдеться у Стратегії поводження з відходами до 2030 року, опублікованій в “Урядовому кур’єрі”, передає УНН.
“Загальний обсяг накопичення небезпечних відходів становить 5 млрд тонн, а поточні витрати на їх видалення і зберігання — близько 600 млн грн.
Особливу групу небезпечних відходів становлять непридатні та заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин. Їх залишок на початок 2017 року становив, за офіційними даними, близько 8, 5 тис тонн”, — йдеться у документі.
При цьому, зазначається, що країна не має відповідної інфраструктури та потужностей для їх накопичення і знешкодження.
“В Україні існує близько 300 накопичувачів небезпечних відходів, які побудовані без належного технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки регіонального масштабу. Обладнані сховища для зберігання та установки для їх знешкодження мають окремі суб’єкти господарювання”, - йдеться у документі.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.
За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.
Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить їм позбавити ліцензій псевдоутилізаторів токсичних відходів.
Як повідомляв УНН, за словами експерта Косоурова, 90% утилізаторів отрутохімікатів не витримають перевірок після зняття мораторію.