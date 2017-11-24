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В Україні накопичено 5 млрд тонн небезпечних відходів

В Україні накопичено 5 млрд тонн небезпечних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Згідно офіційної статистики, в Україні накопичено 5 млрд тонн небезпечних відходів. Значна частина з них зберігається у неналежному стані, створюючи екологічну загрозу. Про це йдеться у Стратегії поводження з відходами до 2030 року, опублікованій в “Урядовому кур’єрі”, передає УНН.

“Загальний обсяг накопичення небезпечних відходів становить 5 млрд тонн, а поточні витрати на їх видалення і зберігання — близько 600 млн грн.

Особливу групу небезпечних відходів становлять непридатні та заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин. Їх залишок на початок 2017 року становив, за офіційними даними, близько 8, 5 тис тонн”, — йдеться у документі.

При цьому, зазначається, що країна не має відповідної інфраструктури та потужностей для їх накопичення і знешкодження.

“В Україні існує близько 300 накопичувачів небезпечних відходів, які побудовані без належного технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки регіонального масштабу. Обладнані сховища для зберігання та установки для їх знешкодження мають окремі суб’єкти господарювання”, - йдеться у документі.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.

Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить їм позбавити ліцензій псевдоутилізаторів токсичних відходів.

Як повідомляв УНН, за словами експерта Косоурова, 90% утилізаторів отрутохімікатів не витримають перевірок після зняття мораторію. 

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