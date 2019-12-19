В Украине на завтра объявили предупреждение о густом тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине на пятницу, 20 декабря, объявлено штормовое предупреждение из-за густого тумана, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Также предупреждение о тумане объявили в столичном регионе.
"20 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - добавили в гидрометцентре относительно Киева и Киевской области.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним, водителей предупредили о тумане.