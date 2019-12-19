В Україні на завтра оголосили попередження про густий туман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні на п'ятницю, 20 грудня, оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Також попередження про туман оголосили у столичному регіоні.
"20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали в гідрометцентрі щодо Києва та Київської області.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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Нагадаємо, водіїв попередили про туман.