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В Україні на завтра оголосили попередження про густий туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні на п'ятницю, 20 грудня, оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.

Також попередження про туман оголосили у столичному регіоні.

"20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали в гідрометцентрі щодо Києва та Київської області.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, водіїв попередили про туман.

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