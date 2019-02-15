В Украине на более чем 120 тысяч стационарных объектов установили сигнализацию

"В Украине по состоянию на 1 февраля является более 120000 стационарных объектов всех форм собственности с установленной сигнализацией полиции охраны", - отметила Олийнык.

Она добавила, что речь идет про магазины, аптеки, торговые и бизнес-центры, банки, здания культурного наследия. Такие объекты устанавливают сигнализацию сразу после открытия.



Кроме того, по словам Олейник, на таких объектах с постоянным пребыванием граждан устанавливается кнопка срочного вызова. Когда ее нажимают - срабатывает сигнал тревоги, на который реагирует полиция охраны.



Напомним, на Волыни из банкомата похитили более полумиллиона гривен.