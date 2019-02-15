В Украине на более чем 120 тысяч стационарных объектов установили сигнализацию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Украине на более 120 000 стационарных объектов установили сигнализацию. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Антонина Олийнык.
"В Украине по состоянию на 1 февраля является более 120000 стационарных объектов всех форм собственности с установленной сигнализацией полиции охраны", - отметила Олийнык.
Она добавила, что речь идет про магазины, аптеки, торговые и бизнес-центры, банки, здания культурного наследия. Такие объекты устанавливают сигнализацию сразу после открытия.
Кроме того, по словам Олейник, на таких объектах с постоянным пребыванием граждан устанавливается кнопка срочного вызова. Когда ее нажимают - срабатывает сигнал тревоги, на который реагирует полиция охраны.
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