В Україні на понад 120 тисяч стаціонарних об’єктів встановили сигналізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні на понад 120 тисяч стаціонарних об’єктів встановили сигналізацію. Про це УНН розповіла речник Департаменту поліції охорони Національної поліції України Антоніна Олійник.
"В Україні станом на 1 лютого є понад 120 тисяч стаціонарних об’єктів усіх форм власності з встановленою сигналізацією поліції охорони", - зазначила Олійник.
Вона додала, що мова йде про магазини, аптеки, торгові та бізнес-центри, банки, будівлі культурної спадщини. Такі об’єкти встановлюють сигналізацію одразу після відкриття.
Крім того, за словами Олійник, на таких об’єктах з постійним перебуванням громадян встановлюється кнопка термінового виклику. Коли її натискають – спрацьовує сигнал тривоги, на який реагує поліція охорони.
Нагадаємо, на Волині з банкомата викрали понад півмільйона гривень.