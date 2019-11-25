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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42506 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108636 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100549 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107852 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118490 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147721 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148262 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Украине почти 95 тысяч человек имеют статус пострадавших от домашнего насилия

В Украине почти 95 тысяч человек имеют статус пострадавших от домашнего насилия

Киев  •  УНН

 • 16570 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине почти 95 тысяч человек, имеющих статус пострадавших от домашнего насилия, в частности, среди них 10 тысяч мужчин и более 750 детей. Об этом сообщил на брифинге по противодействию и предотвращению домашнего насилия заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает корреспондент УНН.

“Мы имеем определенную негативную статистику, где среди почти 95 тысяч зарегистрированных в Министерстве социальной политики лиц, имеющих статус пострадавших вследствие домашнего насилия. Из них 10 тысяч это мужчины и 763 — это дети. Это, безусловно, вопиющая статистика и самое ужасное то, что сейчас тенденция увеличивается”, — сказал Нежинский.

По его словам, за последнее время обращение от человек о домашнем насилии увеличились на 16%, а от детей — на 8%.

Ранее УНН повидомяв, с января по сентябрь 2019 года в суд направлено более 400 уголовных правонарушений по факту домашнего насилия.

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