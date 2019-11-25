В Украине почти 95 тысяч человек имеют статус пострадавших от домашнего насилия

“Мы имеем определенную негативную статистику, где среди почти 95 тысяч зарегистрированных в Министерстве социальной политики лиц, имеющих статус пострадавших вследствие домашнего насилия. Из них 10 тысяч это мужчины и 763 — это дети. Это, безусловно, вопиющая статистика и самое ужасное то, что сейчас тенденция увеличивается”, — сказал Нежинский.

По его словам, за последнее время обращение от человек о домашнем насилии увеличились на 16%, а от детей — на 8%.

Ранее УНН повидомяв, с января по сентябрь 2019 года в суд направлено более 400 уголовных правонарушений по факту домашнего насилия.