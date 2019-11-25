В Україні майже 95 тисяч осіб мають статус потерпілих від домашнього насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні майже 95 000 осіб, які мають статус потерпілих від домашнього насильства, зокрема, серед них 10 000 чоловіків і понад 750 дітей. Про це повідомив на брифінгу щодо протидії та запобіганню домашньому насильству заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо певну негативну статистику, де серед майже 95 000 зареєстрованих у Міністерстві соціальної політики осіб, які мають статус потерпілих внаслідок домашнього насильства. З них 10 000 це чоловіки і 763 — це діти. Це, безумовно, кричуща статистика і найжахливіше те, що зараз тенденція збільшується”, — сказав Ніжинський.
За його словами, за останній час звернення від чоловік про домашнє насильство збільшилися на 16%, а від дітей — на 8%.
Раніше УНН повідомяв, з січня по вересень 2019 року до суду направлено понад 400 кримінальних правопорушень за фактом домашнього насильства.