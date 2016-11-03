В Украине 90% пациентов самостоятельно оплачивают лекарства - У.Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине 90% пациентов самостоятельно оплачивают лекарства, государство оплачивает только 10% лекарств. Об этом во время консультации по доступности лекарств сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в Украине 90% средств на лекарства пациенты сами оплачивают, государство лишь 10%. А из тех 90% очень многие из них явояются дорогостоящими лекарствами, многие из них стоят больше, чем в странах наших соседей... Так происходит, потому что нет никакого контроля над лекарствами. Это совсем свободный рынок и нет никакого контроля", - сказала У.Супрун.
Также она отметила, что Министерство здравоохранения планирует найти меры, которые бы смогли дать возможность удешевить лекарства.
Как сообщал УНН, ВР намерена обязать МЗ предоставить публичный доступ к результатам клинических испытаний лекарств.