В Украине 90% пациентов самостоятельно оплачивают лекарства - У.Супрун

"Сейчас в Украине 90% средств на лекарства пациенты сами оплачивают, государство лишь 10%. А из тех 90% очень многие из них явояются дорогостоящими лекарствами, многие из них стоят больше, чем в странах наших соседей... Так происходит, потому что нет никакого контроля над лекарствами. Это совсем свободный рынок и нет никакого контроля", - сказала У.Супрун.

Также она отметила, что Министерство здравоохранения планирует найти меры, которые бы смогли дать возможность удешевить лекарства.

Как сообщал УНН, ВР намерена обязать МЗ предоставить публичный доступ к результатам клинических испытаний лекарств.