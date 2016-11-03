В Україні 90% пацієнтів самостійно оплачують ліки - У.Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні 90% пацієнтів самостійно оплачують ліки, держава оплачує лише 10% ліків. Про це під час консультації щодо доступності ліків сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
“Зараз в Україні 90% коштів на ліки пацієнти самі оплачують, держава лише 10%. А з тих 90% дуже багато з них є дороговартісними ліками, багато з них коштують більше, ніж у країнах наших сусідів... Так відбувається, бо немає жодного контролю над ліками. Це зовсім вільний ринок і немає ніякого контролю”, — сказала У.Супрун.
Також вона зазначила, що Міністерство охорони здоров’я планує знайти заходи, які б змогли дати можливість здешевити ліки.
Як повідомляв УНН, ВР має намір зобов’язати МОЗ надати публічний доступ до результатів клінічних випробувань ліків.