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В Україні 90% пацієнтів самостійно оплачують ліки - У.Супрун

В Україні 90% пацієнтів самостійно оплачують ліки - У.Супрун

Київ • УНН

 • 9176 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні 90% пацієнтів самостійно оплачують ліки, держава оплачує лише 10% ліків. Про це під час консультації щодо доступності ліків сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.

“Зараз в Україні 90% коштів на ліки пацієнти самі оплачують, держава лише 10%. А з тих 90% дуже багато з них є дороговартісними ліками, багато з них коштують більше, ніж у країнах наших сусідів... Так відбувається, бо немає жодного контролю над ліками. Це зовсім вільний ринок і немає ніякого контролю”, — сказала У.Супрун.

Також вона зазначила, що Міністерство охорони здоров’я планує знайти заходи, які б змогли дати можливість здешевити ліки.

Як повідомляв УНН, ВР має намір зобов’язати МОЗ надати публічний доступ до результатів клінічних випробувань ліків

Українські Національні Новини

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