В Украину идут сильные дожди с градом, в ряде областей объявлен желтый уровень опасности

Уже завтра ряд областей Украины накроют сильные дожди, в отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности, желтый, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра завтра в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях пройдут значительные дожди! Днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте осторожны и берегите себя - предостерегают спасатели.

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