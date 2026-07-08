В Украину идут сильные дожди с градом, в ряде областей объявлен желтый уровень опасности
Киев • УНН
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях объявлен желтый уровень опасности из-за сильных дождей, града и шквалов ветра до 15-20 м/с.
Уже завтра ряд областей Украины накроют сильные дожди, в отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности, желтый, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра завтра в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях пройдут значительные дожди! Днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с
Как сообщили в ГСЧС, объявлен I уровень опасности, желтый.
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